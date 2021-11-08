إصدار جديد للكاتبة السعودية هدى الغامدي في معرض الشارقة الدولي للكتاب

المصدر: الشارقة / رحاب حلاوة

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في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 40 صدر كتاب جديد للمؤلفة السعودية هدى عبد الله الغامدي مشرفة التوجيه والارشاد الطلابي بإدارة تعليم منطقة تبوك بعنوان "تطبيقات عملية في الإرشاد الفردي والجمعي".

يذكر أن المؤلفة حاصلة على بكالوريوس شريعة تربوي جامعة أم القرى وماجستير إرشاد نفسي جامعة مؤتة وحصلت على العديد من الدورات التدريبية في جميع المجالات.

يتضمن الكتاب تطبيقات عملية وحالات تم التعامل معها وقدمت العون والمساعدة لاجتياز العديد من المشاكل التي يتعرض لها الطالب مثل العنف والاعتداء على الآخرين وإدمان الإنترنت والتدخين والتنمر والتراجع الدراسي وتكرار الغياب في المدارس.

وقالت هدى الغامدي "من خلال عملي بالإرشاد طيلة 27 عاما وجدت الحاجة الماسة ليتم الاهتمام بالجانب العملي".

وأضافت، يعد كتابي هذا من الكتب التطبيقية التي تناولت العديد من الحالات المفترضة سواء في الجانب الفردي أو الجمعي ووضعت بعض الجلسات الإرشادية الكاملة التي يمكن لأي مرشدة طلابية أن تتعامل من خلالها مع الطالبات بكل يسر وسهولة من خلال الاستفادة من هذا الكتاب، وقد اختيرت هذه الحالات بعناية نظراً لكونها تحدث بالمجتمع السعودي والخليجي بكثرة، وقد روعي عند اختيار الحالات التركيز على وجود أهداف لكل حالة وتشخيص بسيط وتقييم وإجراءات وفنيات إرشادية ميسرة يسهل التعامل معها وبنفس الوقت جلسات إرشادية محددة وواضحة ويمكن تطبيقيها أما في جلسات الإرشاد الجمعي في روعي اختيار الأدوات والأنشطة والألعاب في بعض الجلسات.

وأشارت إلى أن قراءة المرشد والمختص والاستشاري لمحتويات هذا الكتاب تساعده على تطوير مهاراته الارشادية في خدمة الآخرين، حيث إن هذا الكتاب يعمل على تنمية الفكر وهو أساس نمو شخصية الإنسان والمحافظة عليه وبنفس الوقت يناسب جميع المراحل الأساسية والعليا والثانوية والجامعية كما تناسب الحالات فئة الطلاب والطالبات، ومما لا شك فيه فإن اطلاع المرشد على هذا الكتاب سيقدم له إضافة في مجال معرفته وسيسهل له الوصول إلى حلول عملية لمشكلات الطلاب الذين يتعامل معهم.