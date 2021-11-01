عبدالعزيز جاسم يصدر الأعمال الكاملة

المصدر: الشارقة - البيان

صدر حديثاً عن مكتبة ومنشورات غاف الطبعة الثانية من الأعمال الكاملة للشاعر الإماراتي الكبير عبدالعزيز جاسم في حلة أنيقة تضم ثلاثة دواوين شعرية صدرت للشاعر وهي آلام طويلة كظلال القطارات وافتح تابوتك وطر ولا لزوم لي وتتراوح القصائد المتسمة بألق الصدق الفني وغنى التجربة بين النص القصير المكثف، والقصائد الطويلة ذات النفس الملحمي.

ويعد صدور الأعمال الكاملة باكورة المشروع الثقافي لغاف للأدب الإماراتي، ويضم الكتاب مقدمة للشاعر والمترجم والأكاديمي كاظم جهاد وملحقاً خاصاً يحوي حواراً ورؤية نقدية مع الشاعر، وسيكون المنجز متوافراً في معرض الشارقة الدولي للكتاب. من جانبه قال كاظم جهاد: إنَّ أهمّية تجربة عبدالعزيز جاسم، في قصيدة النثر العربية. ترجع إلى أنه جمع بنجاحٍ مؤكّد في كلّ قصيدة من قصائده، خيوط معاينة وجودية وانهمام إنسانيّ شامل وشغف باليوميّ.

وقال الشاعر عبده وازن: الشاعر الإماراتي عبدالعزيز جاسم تجربة فريدة، ومساره الشعري استهله بدءاً من الثمانينيات. فهو أحد أبرز الأسماء في الحركة الشعرية الإماراتية والعربية الجديدة.