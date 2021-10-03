المصدر: القاهرة - البيان

يتطرق الكتاب الصادر حديثاً تحت عنوان «ظل الوردة.. جدل الحداثة والقصيدة» من تأليف رضا ياسين، إلى الحداثة وأثرها على المجتمعات العربية وأثرها على الإبداع العربي بصفة عامة والشعر بصفة خاصة، وكيف دخلت القصيدة العربية مضمار سباق الحداثة، ولم تستطع أن تغمض عينيها عن الانقلابات المعرفية والوجدانية لدى الشعوب التي خرجت منها، فتطورت عبر تاريخ طويل من التغيرات الجذرية والتحولات السياسية والاجتماعية والثقافية، ومرت في منحنيات الوعى الثقافي العربي، وقابلت صدوداً ونفياً من المتلقي، الذي نظر بريبة إلى الشكل الجديد للقصيد المتمرد.

ويرصد الكتاب المشهد الإبداعي من خلال مسيرة عدد من الشعراء الكبار والموهوبين، موضحاً أن لكل منهم رؤيته الخاصة وأسلوبه المتفرد، ويرى أن بعضهم أصبح فارقاً في المشهد الشعري.

الكتاب جاء في 213 صفحة من القطع الصغير ويحتوي على ثلاثة فصول، الأول بعنوان «سؤال الحداثة»، الفصل الثاني بعنوان «الحداثة الشعرية وقصيدة النثر»، الفصل الثالث بعنوان «بنية قصيدة النثر».