«روايات» تطلق إصدارات جديدة في معرض الرياض للكتاب

المصدر: الشارقة - البيان

تشارك دار روايات للنشر، إحدى شركات مجموعة كلمات للنشر، التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، في معرض الرياض الدولي للكتاب من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل، وتطل على جمهور القراء بمجموعة من الأعمال الأدبية والمعرفية، التي تشمل أعمالاً أصدرتها حديثاً لكُتّاب ومترجمين عدة من السعودية، تجمعهم الدار بجمهور المعرض في حفلات لتوقيع كتبهم.

وتضم أحدث إصدارات «روايات» كتاباً للناقد السعودي الدكتور سعد البازعي، المعروف بإسهاماته النقدية ومشاركاته في صياغة ملامح الحراك الثقافي في السعودية والخليج العربي، بعنوان «معالم الحداثة».

وبعد أن أصدرت «روايات» للقاص والروائي السعودي أحمد الحقيل مجموعته القصصية «بيت» في مطلع العام الجاري، تطرح عمله الروائي الجديد «أيام وكتب: عامٌ أوّل» لجمهور معرض الرياض، إلى جانب رواية بعنوان «قطرة كحول»، للكاتب والمسرحي السعودي عبدالعزيز الصقعبي، التي تدور أحداثها في قالب من التشويق حول تطور رحلة بحث بطل الرواية عن شقيقه الغائب إلى رحلة للبحث عن ذاته.

عمل

وتعرض الدار للمترجم السعودي شريف بقنة عملاً جديداً بعنوان «أشعار ديرك والكوت»، الذي يضم ترجمة لمختارات من قصائد ديرك والكوت (1930 - 2017).

وصدرت عن «روايات» أيضاً ترجمة لرواية بعنوان «لا تبك أيها الطفل» للروائي الكيني نغوغي وا ثيونغو، أنجزتها المترجمة السعودية أمينة الحسن.

وسيكون جمهور الأدب في المعرض على موعد مع رواية «كسوف» للروائي الإيرلندي جون بانفيل، الحائز جائزة بوكر عام 2000 وجائزة فرانز كافكا عام 2013، وجاءت الرواية من ترجمة الشاعر السعودي سلمان الجربوع، وتدور أحداثها حول ممثّل شهير يلوذ ببيت طفولته هرباً من خزي انهياره الأليم على خشبة المسرح.