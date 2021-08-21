قواعد وتوصيات لحماية المقدسات في كتاب جديد

المصدر: القاهرة - البيان

صدر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب جديد تحت عنوان «حماية المقدسات الدينية في القانون الدولي» لمؤلفته الدكتورة جميلة رفاعي.

يبدأ الكتاب الذي يقع في 232 صفحة من القطع المتوسط، بتمهيد حول الأساس القانوني لحق حماية الأماكن المقدسة، ويتضمن ثلاثة فصول، الأول حول انتهاك حرمة المقدسات الدينية كجريمة دولية، والثاني تناولت فيه المسؤولية الدولية عن انتهاك القواعد الخاصة بحماية المقدسات الدينية، سواء من الدول أو المنظمات الدولية أو الأفراد، أما الفصل الثالث والأخير فخصصته المؤلفة للإجابة عن تساؤل مدى حماية المقدسات الدينية دولياً أثناء النزاع المسلح؟ فاستعرضت القواعد الدولية المستهدفة حماية الأماكن الدينية المقدسة، ثم لدور المنظمات الدولية في حمايتها.

واختتمت الكتاب بعدد من التوصيات من أهمها؛ النص في الاتفاقيات الدولية على ضرورة تمييز المقدسات الدينية التي ترتبط بقيم المجتمع الروحية والدينية بحماية خاصة بها.