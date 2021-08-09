عبدالله صقر يعود للساحة بـ«قطع مظلمة من الليل»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ضمن نشاطه الصيفي، نظّم الصالون الثقافي «المستطيل الأدبي» للشاعر أحمد عيسى العسم برأس الخيمة، حفل توقيع كتاب «قطع مظلمة من الليل»، مجموعة من النصوص للأديب عبدالله صقر أحمد المري، الصادر عن «دار العنوان للنشر والتوزيع»، لصاحبها القاص محسن سليمان، الذي علّق قائلاً: شرّفنا الأديب الأستاذ عبدالله صقر باختيار العنوان لاستئناف الظهور والعودة إلى الساحة الأدبية، وهو العاشق والمتيم بالكتابة الذي لم يتوقف عن التدوين وطرح رؤاه وأفكاره رغم عزوفه عن النشر طوال أربعة عقود مضت عندما نشر مجموعته القصصية التاريخية الخشبة ليصبح علامة من علامات الأدب في الإمارات.. في «قطع مظلمة من الليل» فضّل عدم تجنيس محتواه وترك للقارئ حرية تذوق الشعر والاستمتاع بحرفية المعنى في الصورة والنثر.

وتحدث عبدالله صقر عن كتابه الجديد وعن عودته إلى ميدان النشر: هذا يعتبر إصداري الأول بعد انقطاع طويل منذ نوفمبر 1975 تاريخ إصدار المجموعة القصصية «الخشبة»، على الرغم من صدور أكثر عن إصدار لأكثر من دار نشر لمجموعة الخشبة خلال الفترة (1999 - 2014).