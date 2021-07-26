«حب في زمن كورونا».. أول روايات عبد الرحمن طهبوب

المصدر: دبي - البيان

أنهى الإعلامي عبد الرحمن طهبوب، اللمسات الأخيرة لروايته الأولى «حب في زمن كورونا»، التي استوحى أحداثها وكتبها خلال الحجر الصحي، والإجراءات الوقائية.

وستصدر الرواية بداية باللغتين العربية والإسبانية، مطلع العام المقبل، حيث سيقام حفل توقيع الرواية في دبي، ثم تطوان ومدريد، وقد أهدى طهبوب روايته لزوجته قائلاً: «إلى عطري في الأرض.. زوجتي وسيمة».

يعلق عبد الرحمن طهبوب على الرواية قائلاً: «في فترة الحجر الصحي، أعدت قراءة ما قرأت في سني الدراسة الجامعية، وخاصة (الحب في زمن الكوليرا)، و(مئة عام من العزلة)، للروائي الكولومبي العالمي غابريال غارسيا ماركيز، وكنت طبعاً أحاول أن أجد نقاط التلاقي والاختلاف، والقواسم المشتركة بين (عزلة كورونا)، التي أعيشها في دبي.. تلك المدينة الحقيقية النابضة بالحياة، وعزلة ماركيز في قرية (ماكوندو) الخيالية، وبين (كوليرا) اختلقها عاشق، ليحظى بالخصوصية مع معشوقته، وبين (كورونا)، حقيقية حصدت ملايين الأرواح، وجعلت العالم ينفق تريليونات، ليغطي هشاشته وضعفه.