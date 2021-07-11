أعمال سلطان القاسمي المسرحية باللغة الفرنسية

المصدر: الشارقة - البيان

صدر عن «منشورات القاسمي»، الدار المتخصصة بنشر وتوزيع كتب ومؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى القراء محلياً وعربياً وعالمياً، مجموعة الأعمال المسرحية التي كتبها سموه، وهي إحدى عشرة مسرحية، كتبها سموه في الفترة من 1998 م- 2018 م، وقام بترجمتها متخصصون من بلدان عربية وأوروبية، لهم صلات قوية بالمسرح، كنصوص وعروض.

المسرحيات مترجمة باللغة الفرنسية المطلوبة في الأعمال المشهدية، كتجربة ثقافية علمية غنية بالدلالات، لا سيما أن أعماله المسرحية تميل في الغالب نحو الدراما الملحمية، التي تتناول الأحداث التاريخية، والتعقيبات السياسية والفكرية عربياً وعالمياً، إضافة إلى العلاقات بين الناس.

وسبق لمنشورات القاسمي أن ترجمت كتب سموه التي أصدرتها باللغات متعددة، والتي بلغت أكثر من «260» عنواناً في مختلف المواضيع الأدبية والتاريخية والروايات وكتب السيرة الذاتية. كما أن اللغة الفرنسية هي لغة المسرح والسينما والفنون البصرية وفن العمارة. وهي أيضاً لغة المُثل العالمية، التي نادى بها فلاسفة عصر «التنوير»، الذين أسهموا في تحقيق إشعاع مفهوم حقوق الإنسان في العالم.