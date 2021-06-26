«متسع للرقص» أفكار إيجابية لتجاوز التجارب السيئة

المصدر: القاهرة - البيان

تتناول رواية «متّسع للرقص» للروائية هدى عبد المنعم الصادرة حديثاً، اضطراب القلق المزمن والرهاب الاجتماعي، وتتعرض للعلاج النفسى بالرقص والحركة، كما تتبنى أفكاراً إيجابية كملاحقة الشغف والتحقق، وتجاوز التجارب السيئة، وتصحيح المسار والمُضي قدماً.

تدور أحداث الرواية في إطار اجتماعي نفسي ورومانسي، من خلال عرض علاقة معقدة لشقيقتين، تتعرضان للفقد في مقتبل العمر من ثَم أزمات نفسية وحياتية متتالية.

ووسط هذه الأزمات تكتشف إحدى البنتين حيلة جديدة تواجه بها هم وقسوة العالم، الرقص، وكأنه يربت على الروح، يهدهدها ويجعل النظرة للعالم ذات رؤية لا تغزوها الضبابية، الرقص كان هو السبيل الوحيد للمقاومة، هو الذي يصنع حائلاً بين الروح والعالم.