كتاب للأطفال حول قطط الشوارع في دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الكاتبة الإماراتية بشاير عارف، كتابها الأول للأطفال،The Secret Life of Dubai’s Street Cat والذي يتحدث عن الحياة السرية لقطط الشوارع في دبي. ويحاول الكتاب تقديم صورةٍ مختلفةٍ عن دبي، حيث يحمل القارئ في رحلةٍ مرحةٍ ومؤثّرة في أنحاء مدينةٍ تسكنها الآلاف من قطط الشوارع.



ويركّز الكتاب، الصادر عن دار نشر ذا دريم ورك كوليكتف التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، على إيصال رسائل جوهرية عن الصداقة والشجاعة والطيبة والتسامح ورعاية الحيوانات.



وتدور قصة الكتاب حول شارب كلو، القطة العربية المشاكسة التي تتميز بشخصيةٍ قيادية، وهي تجول شوارع دبي مع صديقيها، تويتش وبلاكتيل، وتسترخي تحت أشعة الشمس وتتقرب من الأشخاص اللطفاء الذين يقدمون لها الطعام.



وعلى الرغم من أنّ شارب كلو معتادة على التعامل مع مختلف أنواع الصعاب، إلاّ أنّ حياتها الهادئة مع صديقيها لا تبقى على حالها عندما ينتقل قطّ منزلي غير لطيف -يُدعى كيلتوث- إلى حيهم. وتنطلق القطط الثلاث التي تحاول الهرب من كيلتوث لإيجاد منزلٍ جديد في رحلةٍ تصحب القارئ لاستكشاف شوارع دبي، مع مغامراتٍ شيقة تركز على أهمية الصداقة والتسامح.



تحمل بشاير شهادةً في الأدب الإنجليزي، كما عملت كاتبةً إبداعية مستقلة ومدققةً لغوية ومحررة. وتدرك بشاير أهمية السرد القصصي، وترى أن شغفها بالكتب أسهم في تشكيل شخصيتها الحالية.



وتعليقاً على هذا الموضوع، تقول بشاير: «يقدّم الكتاب شخصيةً أنثويةً قويّة، ويحمل بعض الرسائل العميقة التي ستلقى صدىً لدى الأهل والأطفال على حد سواء. وآمل أن يعزز الكتاب لدى القرّاء الصغار القدرة على التعاطف وإدراك مدى تأثيرنا نحن البشر على العالم الطبيعي من حولنا».



يتميّز الكتاب برسوماتٍ إبداعية وألوانٍ هادئة من تصميم ايليس بويل، المصممة والرسامة الأيرلندية التي تظهر أعمالها في صحيفة نيويورك تايمز وفايننشال تايمز ولوفيسييل.



بدورها، قالت كيرا جين، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لدار نشر ذا دريم ورك كوليكتف: «تضيف هذه القصة المميزة لمسةً حيوية على محفظتنا من كتب الأطفال. ونهدف إلى توفير منصّة نشر للكتّاب الذين لم تتح لهم الفرصة بعد، وتبرز بشاير ككاتبة واعدةً تقدّم قصّةً مرحةً تحمل في طياتها رسائل مهمّة».