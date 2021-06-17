إصدار الطبعة السادسة من «سرد الذات»

المصدر: الشارقة - البيان

أصدرت «منشورات القاسمي» الطبعة السادسة المنقحة المزيدة من كتاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «سرد الذات». الكتاب هو منجز يتجاوز فيه الأدبي التاريخي، ويتكئ فيه الأخير على الاستبحار المحايد لذاتية التاريخ، ويمثل الكتاب منجزاً نصياً يستفز التأمل، ويحرك في متلقيه فضول المعرفة التي لطالما بقيت ساكنة.

«سرد الذات»الذي لا يمكن إضاءته بملخصات ترويجية صغيرة أو مقتطفات، بل إن أهم ما يمكن من الكتابة عنه، هي الدعوة لتصفحه والإبحار بين سطوره، لأن سياقه يتكئ على نص يتموضع بين غايتين، بين غاية السيرة الذاتية وبين غاية اقتناص الحقائق والتسجيل التاريخي، ولأن الذهاب إلى مثل هذه المناطق وبين سياقات متعددة يحتاج إلى ربط كامل التفاصيل في سياقاتها الخاصة، فإن الكتاب لابد وأن يقرأ كاملاً، بكل تفاصيله المثيرة.

وكانت «منشورات القاسمي» قد كشفت النقاب عن أحدث إصدار لها باللغة العربية، «سرد الذات» لأول مرة في معرض الشارقة الدولي للكتاب عام 2009، وهو عبارة عن قصة حياة صاحب السمو حاكم الشارقة والتي كتب فصولها بنفسه، ولم يفصلها عن تاريخ بلاده ووطنه. لذلك، وأمام مشهد التاريخ، يقدم سرد الذات الذي يروي فيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حكاية رحلته في بحر الحياة قبل توليه مقاليد الحكم وحكاية رحلة الشارقة، البلدة التي أسست ناديها الثقافي في تلك الظروف، هي إعادة فتح دفتر الذاكرة على تفاصيل غاية في الأهمية، في النشأة والتكوين، وتفاصيل الحياة العامة بكل دقائقها.