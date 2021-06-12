«مطبخ مصر».. كتاب جديد يرصد سيرة الطعام المصري

المصدر: القاهرة - البيان

يصدر قريباً كتاب «مطبخ مصر» لمعتز نادي خلال الدورة المقبلة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر انطلاق فعالياته يونيو الجاري.

يرصد معتز نادي في كتابه «مطبخ مصر»، سيرة الطعام في حياة المصريين، مستدعياً حكاياتهم مع الطعام وارتباطه بواقعهم السياسي والاجتماعي، إلى جانب ما عايشه الكاتب من أحداث خلال مشاركته في فكرة «عزومة الرئيس» التي كانت عنواناً لباب يومي خلال شهر رمضان نُشر في إحدى الصحف المصرية قبل سنوات.

ويقول الكاتب المصري معتز نادي عن كتابه «إنه لن يقدم وصفات الطعام للقراء، مشيراً إلى أن المنتديات الإلكترونية والقنوات والإذاعات ومنصات التواصل الاجتماعي مكدسة بوصفات أشهى وصفات الطعام».

وبحسب نادي فإن الطعام هو البطل الرئيسي في كتاب مطبخ مصر؛ إذ لا يعد الكتاب تأريخاً لوقائع بل يسجل ما تيسر من خواطر وتأملات ومشاهد من الحياة اليومية، وبعضها مستمد من المواقف التي عايشها بنفسه، مشيراً إلى أن من خلال الطعام يمكن معرفة ميول الشخص واهتماماته وعاداته بل والأمراض التي تطارده في حياته.

معتز نادي، صحافي مصري، صدر له كتاب «حكايات وجوه لها تاريخ»، فضلاً عن أنه سيشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بكتاب جديد تحت عنوان «مطبخ مصر».