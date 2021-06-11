«البشر والسحالي».. الصراع بين البشر والحيوانات بشكل ساخر

المصدر: القاهرة- البيان

يصوّر هذا الكتاب، عبر العديد من القصص والحكايات، الصراع بين البشر والحيوانات بشكل ساخر ومشوق، وهذه الحكايات لا تسعى وراء الحكمة، وإن أمكن استخلاصها منها، ولا تستهدف الحكي، وإن لم تتعالَ عليه، بل هي نصوص تجمع بين القصة والسيرة والفكرة، وتعري كثيراً مما تخفيه الحضارة الإنسانية وراء أقنعة الدين أو الأسطورة أو التقاليد.

الكتاب الصادر حديثاً تحت عنوان «البشر والسحالي»، للكاتب حسن عبد الموجود، يجمع بين الحكاية والمعلومة، ويتتبع العلاقة بين البشر والحيوانات في قرية مسحورة، خارجة من رحم الأساطير، رغم غرقها في الوحل والفقر، قرية تحاول فيها الخنازير الحصول على حريتها، وتحمل فيها السحالي المقدسة مفاتيح الجنة، وتمرح فيها أرواح الأطفال في القطط، ويأخذ البشر ملامحهم من التيوس والديوك، ويتقاسمون مع الدود السيطرة على الأرض والمقابر، وتخرج العقارب من أبراجها لتصبح تسلية الآباء، وتصنع الأمهات خبزهن من دقيق الفراشات.

ومؤلف الكتاب صدر له عدد من الروايات، منها: «ساق وحيدة» و«عين القط» و«ناصية باتا» و«السهو والخطأ» و«حروب فاتنة» و«ذئاب منفردة».