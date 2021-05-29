محمد بن جرش يصدر روايته «السيد والحشرة»

المصدر: أبوظبي - البيان

صدرت رواية "السيد والحشرة" للكاتب الإماراتي الدكتور محمد حمدان بن جرش عن دار كتاب للنشر والتوزيع، وهي الأولى في إبداعه بهذا الجنس الأدبي، وقام، مساء أول من أمس، بالتوقيع على الإصدار ضمن فعاليات معرض أبوظبي للكتاب، وقد استطاع أن يقتنص فكرة مشوقة ومثيرة، لكي تدور حولها أحداث تتضمن أبعاداً إنسانية، في ما يخص دحض الظالم من جهة وإبراز مصداقية العلاقات، التي تستند إلى الاحترام والتقدير والحب الإنساني.

لقد أمسك الروائي الدكتور محمد حمدان بن جرش بتلابيب تقنيات البناء الفني للرواية، عبر لغة سردية شفيفة فيها الكثير من الابتكار والجدة والتكثيف، مجانباً في ذلك الابتذال والتكرار والحشو والمباشرة.

لقد عكست أحداث الرواية الرئيسة والفرعية قدرة المؤلف على توظيف الزمكانية توظيفاً فنياً لا تخدم الشخوص فقط، بل تعمل على تعميق الأحداث، وصياغة فضاءات لأسئلة مستفزة عديدة، أما عن نهجه في إبداع روايته، فهو مزيج بين الفنية، والواقعية السحرية، بحيث يحار المتلقي في حسم موقعه بسبب تماهي الواقعية مع الغرائبية، والعكس صحيح أيضاً.