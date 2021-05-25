توقيع «الحياة الاقتصادية في دبي خلال عهد الشيخ راشد»

المصدر: (أبوظبي - عبير يونس)

وقع سيف عبدالرحمن العسم السويدي، في جناح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث معرض أبوظبي للكتاب، كتابه الصادر عن المركز بعنوان «الحياة الاقتصادية في دبي خلال عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم – 1958- 1990»، وعن أهمية هذا الكتاب قال السويدي في حديثه لـ«البيان»: يبرز هذا الكتاب إنجازات الأجداد والحكام، وهو ما يعرف الأجيال الجديدة بالصعوبات والتحديات التي واجهت قادتنا قديماً.

فالأجيال الجديدة لا تعرف الكثير عن التاريخ والإرث القديم ولهذا سيكون الكتاب مرجعاً مهماً لهم. كما سيكون مرجعاً مهماً للباحثين، وخاصة أن الكتاب استند إلى 200 مرجع، وهو ما قد يحفز الباحثين على قراءة بعض هذه المراجع.

وأضاف السويدي: هذا الكتاب كان رسالة ماجستير، في جامعة الشارقة، وقد استغرق إعداده عدة سنوات.