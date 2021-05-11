"تحت سقف العزلة"... يوميات الحجر في كتاب إلكتروني لعبير كزبور

المصدر: دبي - البيان

بدعوة من مؤسسة بوك ستوديو في الشارقة أقيمت أمسية ثقافية على منصة تيمز عبر الإنترنت تخللها توقيع كتاب "تحت سقف العزلة" لعبير عاصم كزبور، وهو كتاب إلكتروني تم إصداره ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا. فقد عمدت الكاتبة إلى أن يكون الكتاب عن طريق توقيع عبر الباركود، بلا ورق.

حضر الأمسية هايدي مطر التي جسدت شخصية الكاتبة في فيديو كليب مصاحب للكتاب بعنوان "غدا أجمل".

ومن جهتها، قالت عبير عاصم عندما اخترت أن أصور فيديو للكتاب تبادر إلى ذهني اسم هايدي، كونها تستطيع أن تتقن العمل فور قراءته، علماً أن التحضير والتصوير كان خلال يومين فقط.

الكتاب من وحي الأحداث التي عشناها خلال فترة العزل الصحي خلال العام الماضي، وكيف للكاتب أن يكون شاهد عيان لينقل سيرة حياة عاشها للأجيال القادمة بشكل أدبي وفنيّ، وكأنها يوميات لسيرة ذاتية حدثت خلال جائحة كورنا تعرض الحسنات والسيئات في هذه الجائحة، لذا؛ اهتمّت بالانفعالات الشعوريّة والمواعظ والمذكّرات، وكانت في أغلبها على شكل رسائل ووصايا

كما بيّنت كزبور الدور الحكيم للقيادة الرشيدة لحكام دولة الإمارات في التصدي لهذا الفايروس. وظهر ذلك من خلال فيديو كليب تم عرضه خلال الأمسية يجسد يوميات الحجر وكيف استطاعت ان تتغلب على روتين اليومي بالبحث تحت سقف العزلة بالبحث عن أنشطة جديدة لصنع حياة جديدة ومنها القراءة فقد كان ومازال الكتاب خير جليس في كل وقت وذلك من خلال مجموعة كتب تصل إلى منزل الفتاة ومنها كتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونجد أن حياة الفتاة تغيرت وتبدلت من حالة الملل إلى حياة مفعمة بالحيوية، وتعلمت الرسم والزراعة خلال الحجر الصحي حتى عادت إلى طبيعتها ضمن الإجراءات الاحترازية.