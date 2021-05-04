"الطاعون" أولها.. واسيني الأعرج يغوص في ترجمة أعمال "ألبير كامو"

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدر قريباً عن منشورات دار الجمل في بيروت رواية "الطاعون" للكاتب الفرنسي ألبير كامو، بتقديم وترجمة جديدة حملت توقيع الكاتب والروائي الجزائري واسيني الأعرج.

يقول واسيني الأعرج في لقائه على أثير مونت كارلو الدولية إن الوضع الوبائي الذي يشهده العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، دفعه لقراءة رواية "الطاعون" من جديد، ومن ثَم انطلق في ترجمتها.

وحول الترجمات العربية المتوفرة لرواية الطاعون وسبب ترجمته للمترجَم، يقول واسيني الأعرج إن اللّحظة التاريخية التي نعيشها تبرر عودة النص الأصلي من خلال ترجمة جديدة، إضافة إلى أن الاشتغال على الرواية في ظل مشاعر الخوف والخطر المتربص بالجميع، يمنح الترجمة إحساسا حقيقيا.

وأعلن واسيني الأعرج عن الانطلاق في مشروع سيستمرّ لسنتين يقدم من خلاله ترجمة للعديد من أعمال وروايات الكاتب الفرنسي "ألبير كامو"، ومنها رسائل "ألبير كامو" إلى الفنانة "ماريا كازاريس"، حيث نكتشف الجانب الآخر من شخصية كامو العاشق والرومنسي.