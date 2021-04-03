«زئير الحملان».. رواية رمزية لاكتشاف الشخصية القيادية في داخلك

المصدر: دبي - البيان

«زئير الحملان» هو الكتاب الثاني بتوقيع المؤلف الهندي سريدهار بيفارا والصادر عن دار النشر هاربر كولينز، ويروي قصة استثنائية حول القيادة عقب النجاح الكبير الذي حققه كتابه الأول، يأتي الكتاب الجديد لسريدهار بيفارا لتسليط الضوء على مقومات القيادة الحقيقية التي تأتي نتيجة للصعاب والتحديات.

وسيتم إصدار الكتاب قريباً حول العالم، حيث تدور أحداثه في غابة ماو بشرق أفريقيا حول محاولة قطيع من الحملان لإيقاف مذبحة ملك الغابة الأسد قيصر، ليؤكد مقولة إن القادة يُصنعون ولا يُولدون. ولاقت الرواية إشادة واسعة من قبل صحيفة تايمز أوف إينديا والمؤلف المشارك لسلسلة شوربة دجاج للروح مارك فيكتور هانسن والطبيب ديباك تشوبرا.

وتُعد حياة بيفارا خير مثال على قدرة المرء على استغلال قدراته القيادية الكاملة، حيث انتقل من كونه بائعاً متجولاً إلى نادل وعامل توصيل ليترأس مجالس إدارة الشركات. ويوضح بيفارا: «يترّبع الأسد على عرش الغابة بصفته أكثر الحيوانات قوة وتأثيراً، بينما تعتبر الأغنام من أضعفها، فمن غير المتوقع أن تحشد الخراف الشجاعة لمواجهة الأسود الجبّارة. لكن عندما يصبح بقاءها على المحك، سيولد القادة الحقيقيون من العدم لتحدّي الظروف. ولا تعدّ زئير الحملان قصة كلاسيكية حول انتصار الضعيف على القوي، حيث تصطحب القراء في رحلة لاكتشاف الذات تنتهي بإدراكها لأهمية عِبَرها في جميع مجالات الحياة».