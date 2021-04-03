«أنا يوسف إدريس».. رحلة طموحة في حياة «تشيخوف العرب»

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«أنا يوسف إدريس».. رحلة طموحة في حياة «تشيخوف العرب»
«أنا يوسف إدريس» واحد من الإصدارات الجديدة في سوق الكتب، للكاتب الصحافي بشرى عبد المؤمن والذي يتناول خلاله سيرة الكاتب والروائي الراحل الذي أثرى الأدب العربي بالعديد من الأعمال والروايات.
وفي تقديمه للكتاب يقول الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد: «انتم هنا مع رحلة طموحة تستوحي طموح يوسف إدريس وتحاول بصدق وجهد رائعين الإحاطة به منذ طفولته ونشأته غير العادية، وفي ما أنجز وكتب وفعل وكيف كان سماء ممطرة للوطن».
فيما قال مؤلف الكتاب في مقدمته له: «على مدار شهور عشت في أرشيف يوسف إدريس، حاورته، كنت أذهب يومياً إلى الصحف كأنني على موعد مع إدريس ذاته، للدرجة التي جعلتني أتساءل: ماذا سيرتدى إدريس في لقائنا اليوم؟!».
ويعد يوسف إدريس، واحداً من أهم الكتاب والروائيين في مصر والعالم العربي، بل أكثر الروائيين اقتراباً من القرية المصرية؛ لذا لقب ﺑ «تشيخوف العرب»، نسبة إلى الأديب الروسي الكبير «أنطون تشيخوف»، وقد طبعت أعماله الأدبية، وتحول كثير منها إلى أعمالٍ مسرحية وسينمائية شهيرة مثل «النداهة» و«الحرام».