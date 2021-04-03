«أنا يوسف إدريس».. رحلة طموحة في حياة «تشيخوف العرب»

المصدر: القاهرة - البيان

«أنا يوسف إدريس» واحد من الإصدارات الجديدة في سوق الكتب، للكاتب الصحافي بشرى عبد المؤمن والذي يتناول خلاله سيرة الكاتب والروائي الراحل الذي أثرى الأدب العربي بالعديد من الأعمال والروايات.



وفي تقديمه للكتاب يقول الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد: «انتم هنا مع رحلة طموحة تستوحي طموح يوسف إدريس وتحاول بصدق وجهد رائعين الإحاطة به منذ طفولته ونشأته غير العادية، وفي ما أنجز وكتب وفعل وكيف كان سماء ممطرة للوطن».



فيما قال مؤلف الكتاب في مقدمته له: «على مدار شهور عشت في أرشيف يوسف إدريس، حاورته، كنت أذهب يومياً إلى الصحف كأنني على موعد مع إدريس ذاته، للدرجة التي جعلتني أتساءل: ماذا سيرتدى إدريس في لقائنا اليوم؟!».



ويعد يوسف إدريس، واحداً من أهم الكتاب والروائيين في مصر والعالم العربي، بل أكثر الروائيين اقتراباً من القرية المصرية؛ لذا لقب ﺑ «تشيخوف العرب»، نسبة إلى الأديب الروسي الكبير «أنطون تشيخوف»، وقد طبعت أعماله الأدبية، وتحول كثير منها إلى أعمالٍ مسرحية وسينمائية شهيرة مثل «النداهة» و«الحرام».