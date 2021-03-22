«زايد للكتاب» تعلن القوائم القصيرة في 3 فروع

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القوائم القصيرة لفروع الثقافة العربية في اللغات الأخرى والترجمة والنشر والتقنيات الثقافية في دورتها الـ 15. وتضمّ القائمة القصيرة لفرع «الثقافة العربية في اللغات الأخرى» باللغة الإنجليزية: كتاب «الشعر العربي: التجربة الجمالية في الأدب العربي الكلاسيكي» للارا حرب، وكتاب «الخطابة العربية: الفن والوظيفة» لطاهرة قطب الدين. كما تضمّنت القائمة كتاب «جمهرة الآداب العربية: الإسلام وعصر التنوير الأوروبي» للكاتب ألكسندر بفيلاكوا، وتضمنت القائمة القصيرة كتاب «الإمبراطورية الإسلامية من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر» للمؤرخ الفرنسي غابرييل مارتنيز-غرو. وضمّت القائمة القصيرة لفرع «الترجمة» كتاب «مقامات الحريري» ترجمه مايكل كوبرسون، وكتاب «عصر علماني» للمؤلف تشارلز تيلر وترجمة نوفل الحاج لطيف، بالإضافة إلى كتاب «نور من الشرق.. كيف ساعدت علوم الحضارة الإسلامية على تشكيل العالم الغربي» للمؤلف جون فريلي ترجمة أحمد فؤاد علي باشا من مصر. أمّا فرع «النشر والتقنيات الثقافية» فضمّت القائمة كلاً من مكتبة الإسكندرية من مصر، ودار الجديد من لبنان، ودار نشر أونيونس فيرلاغ من سويسرا. .