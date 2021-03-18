«اعترافات مجنون» مجموعة قصصية لإياد محفوظ

المصدر: العين - داوود محمد

أصدر الكاتب إياد جميل محفوظ، مجموعته القصصية الثانية عشرة، بعنوان «اعترافات مجنون» التي تضم 12 قصة قصيرة، تناولت كل قصة حكاية محددة محورها شخص واحد، وأكد الكاتب أنه يهدي المجموعة إلى صديقه المجنون الذي وادعه سره، فألبسه هلوساته دون أن يبدي أدنى امتعاض أو تذمر، وأنه اختار عنوان المجموعة بشكل مثير للجدل، حيث إن المجنون لا يؤخذ باعترافاته في نصوص الشريعة والقانون، إلا أنه يرى أن زمن اعترافات المجانين قد حان، إضافة لبدء عصر الإفراج عن أسرارهم ونزواتهم وهلوساتهم دون تجميل، حيث نسج الكاتب مجموعته القصصية الجديدة بناء على توصياته صديقه المجنون الذي كان يعترف له في كل قصة بحكاية جديدة.

وأشار الدكتور سمر روحي الفيصل، في معرض تقديمه رؤيته النقدية للمجموعة، إلى أن الكاتب استطاع خلال تجربته القصصية المتنامية، أن يطوّر من ملكاته اللغوية، وأن الخيط الناظم للمجموعة الجديدة هو الجانب الحكائي، واعتمد على شخصية محورية واحدة هي التي تقدم برواية القصص.