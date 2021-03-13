«سلاطين الغلابة».. نماذج إنسانية رائعة

المصدر: القاهرة - البيان

يحاول هذا الكتاب أن يسلط الضوء على بعض من النماذج الإنسانية الرائعة، التي تحدت بعزيمتها القوية والانتماء كل أشكال الفقر والجهل والمرض.

كما تخطت بسيرتها الإنسانية العاطرة أسوار الموت العالية.

نماذج إنسانية، كما يقول الكتاب، فريدة، لم تأتِ إلينا مصادفة، ولكنها جاءت من نتاجات تلك الأرض الطيبة، التي تنبت ويثمر نبتها حتى في أحلك الظروف.

الكتاب الصادر حديثاً بعنوان «سلاطين الغلابة» للدكتور صلاح هاشم، يتطرق في سياق حديثه عن هذه النماذج إلى النيل، الذي يعدّه الكاتب ليس مجرى مائياً يمتد في ربوع الوطن، ولكنه شريان يمتد من الرأس حتى أخمص القدمين، رسم بشكل أساسي خصائص الإنسان المصري، كما شكل طموحاته وحدد معالم مستقبله، وتمحورت حوله عبر التاريخ مخاوفه.

ويؤكد الكاتب أنه عادة ما كانت أفراح المصريين وتعاستهم مرتبطة بالنيل، فنجد الفلاح في الصعيد قد ربط على مر التاريخ حياته بزيادة النهر ونقصانه، وظهر ذلك جلياً في الأغاني التي يرددها الفلاح وهو ينظر إلى النيل، ويجسد فيها معاناته اليومية مع النهر ويرصد فيها مخاوفه.