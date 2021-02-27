صدر حديثاً.. الآثار القانونية لفيروس كورونا.. دراسة تحليلية نوعوية

المصدر: القاهرة- البيان

يتضمن هذا الكتاب الصادر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب دراسة تحليلية للآثار القانونية لتداعيات فيروس كورونا، سواء أكانت تداعيات قانونية أم أمنية أم اقتصادية.

الغرض من الكتاب، المعنون بـ «الآثار القانونية لفيروس كورونا بين الواقع والمأمول» لمؤلفه الدكتور علاء حسين التميمي، هو زيادة الثقافة القانونية للمواطن العربي، وكذلك تحليل التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد 19 وتأثيرها في الواقع العربي.

ينقسم الكتاب إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي الباب الأول بعنوان التداعيات القانونية والأمنية لجائحة كوفيد 19، والباب الثاني يتناول التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد 19.