صدر حديثا.. "كقطة تعبر الطريق".. أنواع مختلفة من الاغتراب

المصدر: القاهرة - البيان

«كقطة تعبر الطريق»، واحدة من الروايات الصادرة حديثاً للكاتب حاتم حافظ والتي تتناول واقع المغتربين في الخارج، حيث تدور أحداث الرواية بالكامل في «المنافي» بين بازل السويسرية وباريس الفرنسية فضلاً عن مناف أخرى، بعد أن اضطرت عائلات سورية للهجرة عقب الأزمة السياسية التي تعيشها بلادهم منذ العام 2011م.

جميع شخوص هذه الرواية مغتربون، كل منهم هارب من حربه الكبرى والخاصة معاً، باحث عن طوق نجاة ينتشله من جحيمه الشخصي، وتجمع الرواية في أحداثها المصري بالسوري والتونسي إلى جوار مهاجرة من بيلا روسيا فقدت زوجها بمجرد وصولها إلى باريس معتقدة أن الوصول إلى منفى ضمانة لحياة سعيدة، وتعاني كل هذه الشخصيات من رغبتها في تجاوز مأزق لحظتها الراهنة سعيًا إلى ضفة أخرى تصل إليها.

كما تتيح الرواية للقارئ التعرف على شخصيات أخرى تعيش مختلف أنواع الاغتراب تلعب أدوارًا فاعلة في السرد وتكشف عن جمالها الآخاذ قفزًا على فكرة الانتماء لهوية جغرافية أو لثقافة ما.