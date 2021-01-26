تمديد فعاليات سوق «بيغ باد وولف»

المصدر: الشارقة - البيان

قرر القائمون على أول نسخة افتراضية من سوق تخفيضات الكتب «بيغ باد وولف - الإمارات»، تمديد فترة السوق حتى 31 يناير الجاري، نظراً للإقبال الكبير الذي شهدته فعالياته، لإتاحة المجال أمام الجمهور للاستفادة من عروض بيع الكتب بأسعار مخفضة، تبدأ من 4.99 دراهم للكتاب.

وتقدم سوق التخفيضات التي تقام بشراكة ثقافية بين هيئة الشارقة للكتاب، وشركة «بيغ باد وولف» العالمية، آلاف العناوين والمؤلفات في مختلف الحقول المعرفية، بتخفيضات تصل إلى 90 %، وذلك حصرياً عبر منصة «نون» للتسوّق الإلكتروني noon.com.

ويمكن للقراء استكشاف عالم واسع من الكتب بأسعار مناسبة، يتضمن أكثر من 250 ألف كتاب في مجالات الأعمال والفنون، والتصميم والطهو، إلى جانب إصدارات متنوعة لكتب الأطفال واليافعين، والروايات وكتب السيرة الذاتية، والصحة والتاريخ والعمارة والتصوير الفوتوغرافي، كما تتوافر على الموقع الإلكتروني، مجموعة خاصة من سلاسل الكتب الأكثر مبيعاً، ويمكن التسوق على المنصة تبعاً للعمر أو السعر.