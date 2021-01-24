وليد المرزوقي: كتابي «بصمة محمد» يروي عبقرية الرسول الكريم

المصدر: أبوظبي- عبير يونس

تعدد رواة سير النبي المصطفى، صلى الله عليه وسلم، وكثرٌ هم من زيّنوا مؤلفاتهم بتناول سيرته العطرة، ومنهم وليد المرزوقي الكاتب والإعلامي في قناة «سما دبي»، الذي قال إنه أراد من خلال كتابه «بصمة محمد»، أن يخاطب جيل الشباب، بأسلوب بسيط ومباشر، في كتابه الصادر عن دار «مداد للنشر والتوزيع»، والذي وقعه خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته، التي اختتمت أخيراً. وأوضح المرزوقي في حديثه لـ«البيان»: يعتبر هذا الكتاب الأول في سلسلة «بصمات»، والتي سأتناول فيها العديد من الشخصيات التاريخية.

شخصيات تاريخية

قال وليد المرزوقي: لديّ شغف بالكتابة والتحدث عن الشخصيات، ففي البرنامج التلفزيوني الذي أقدمه على قناة سما دبي بعنوان «بصمة قلم» نتحدث عن شخصيات أدبية، والشيء ذاته فعلته في كتابي الصادر من قبل «نعم نستطيع»، وتحدثت فيه عن 25 شخصية ناجحة من العالم في مجالات عدة. وأضاف: كما تحدثت عن تجارب الدول من خلال «التفوق الإماراتي- من البدايات الصعبة إلى الإنجازات العظيمة»، والآن أريد أن أتناول عدداً من الشخصيات التاريخية. وأوضح: اخترت شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد الاطلاع على الكتب الصادرة وجدت أن من تناول شخصية الرسول عليه السلام، مثل عباس محمود العقاد في كتابه «عبقرية محمد» عميقة وطويلة، بل إنها موسوعات فيها الكثير من المعلومات، كما بُذل فيها جهد كبير.

وذكر المرزوقي: جاء الكتاب الذي أصدرته في 170 صفحة، وفيه سردت سيرة النبي «صلى الله عليه وسلم» بأسلوب روائي جميل، بما يتماشى مع جيل الشباب وجيل وسائل التواصل الاجتماعي، من الصغار أو الكبار، واستغرق التحضير للكتاب 3 سنوات، قرأت خلالها عشرات الكتب التي تتناول شخصية الرسول الكريم.

قيم إنسانية

أوضح وليد المرزوقي: جاء الكتاب بأسلوب سردي مباشر، وفيه استعرضت العديد من الأحداث التاريخية بشكل متسارع، بعيداً عن التعقيد. وأضاف: تناولت بشكل سردي وتاريخي فترة ما قبل الإسلام، ومن ثم الإسلام، وكيف استطاع أن يغير الإسلام في العالم ويبني حضارة فيها العديد من القيم الإنسانية.. والممتدة لغاية اليوم، في رأيي، إذ يصل عدد المسلمين في العالم ملياري نسمة. وقال المرزوقي: أطمح أن أترجم هذا الكتاب إلى لغات أخرى، ليتعرف الأجانب إلى شخصية الرسول الكريم، وذلك بعد أن لاقى الكتاب صدى جيداً بين القراء، إذ نفذت الطبعة الأولى، وستصدر الثانية منه قريباً.

سلسلة

قال وليد المرزوقي، عن مشاريعه المستقبلية : أنوي أن أقدم في سلسلة «بصمات» بداية بسيرة الخلفاء الراشدين، وهذا لن يمنعني عن إصدار كتب في مجالات أخرى، سواء في أدب الرحلات أو في مجال الأدب، لأنني كتبت أكثر من رواية، ولم ترَ النور لغاية الآن.