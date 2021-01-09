محمد بن راشد يطلق كتاباً جديداً بعنوان "عالمي الصغير"

المصدر: البيان الإلكتروني

أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله أطفال الإمارات والوطن العربي والعالم خلاصة تجاربه في سنوات طفولة وشباب سموه في كتاب جديد يحمل عنوان "عالمي الصغير".

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على انستغرام: "عالمي الصغير" ... كتابي الجديد، الذي أهديه لكل طفل...القراءة وحب القصص تثري تجارب أطفالنا وتفتح مخيلاتهم للتعرف على ماضينا وحياتنا وكل تجاربنا.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، يشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من خلال هذا الكتاب ملايين الأطفال في الإمارات والوطن العربي والعالم ذكريات من سنوات طفولة وشباب سموه، والدروس التي تعلمها من التجارب والمواقف المختلفة التي شكّلت نظرته للحياة ورؤيته للتعامل مع ما تحمله من فرص وتحديات.

ويأتي إطلاق كتاب "عالمي الصغير" الذي تدور قصصه الخمس حول تجارب ومغامرات مرحلة الطفولة والشباب، في إطار حرص سموه على زيادة الوعي بين النشء والشباب، وإعداد جيل واعٍ ومثقف وقادر على تحمّل مسؤولية التطوير في المستقبل.

#محمد_بن_راشد عبر حسابه في انستغرام: "#عالمي_الصغير" ... كتابي الجديد، الذي أهديه لكل طفل...القراءة وحب القصص تثري تجارب أطفالنا وتفتح مخيلاتهم للتعرف على ماضينا وحياتنا وكل تجاربنا@HHShkMohd #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/to5dyJYkAS — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 9, 2021