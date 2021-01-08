مجلس الفكر والمعرفة يطلق دورته الأولى لعام 2021

المصدر: العين - وام

أطلقت الشيخة د.شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس شما محمد للفكر والمعرفة الدورة الأولى للمجلس للعام الحالي تحت شعار «في البدء كان الأمل».

وأوضحت الشيخة د.شما بنت محمد بن خالد آل نهيان أن الأسبوع الأول من العام الجديد 2021 تضمن ثلاثة أنشطة كان أولها الحوار الثقافي عبر جلسة عصف ذهني حول مجلس الفكر وطرح أفكار للتطوير والمستقبل بعنوان «مجلس الفكر والمعرفة.. رؤية للمستقبل»، واللقاء الثاني تم خلاله مناقشة الفيلم الأمريكي «المتدرب»، فيما استضاف المجلس مساء أمس الكاتب والروائي المصري جار النبي الحلو افتراضياً في ندوة الكتاب لمناقشة روايته «العجوزان».

وبخصوص رواية «العجوزان» ذكرت الشيخة د.شما أن الكاتب أبدع في تلخيص أحداثها في صفحات قليلة ومشاهد محكمة لحالة إنسانية خاصة، أشبه ما تكون بسيرة ذاتية لعلاقة صداقة ممتدة بين عجوزين، شهد كلاهما كيف يتقدم رفيقه في الدراسة والصبا في السن مشبعة في سردها بالآثار الإنسانية والنفسية لعجوزين يراقبان العالم وهو يتغير من حولهما.

وأجاب الكاتب على جميع الأسئلة التي طُرحت خلال اللقاء الافتراض موضحاً أنها أسئلة ذكية وعميقة، منوهاً أن تعدد الأصوات في الرواية جاء عفوياً مشكلاً وحدة واحدة في سرد الأحداث، مشيراً إلى أن رواية مستقلة ككيان واحد وليست مجموعة قصصية وأن تداخل العامية في بعضها هو استكمال لفنيات الكتابة.