«أستريكس 39» يصدر في أكتوبر

المصدر: (باريس - أ ف ب)

يُتوقع أن يصدر في 21 أكتوبر المقبل الجزء الـ39 من سلسلة الكتب المصوّرة «أستريكس»، على ما أعلن أمس، الكاتب جان إيف فيري الذي بات مع الرسام ديدييه كونراد «الأبوين» الجديدين لبطل بلاد الغال.

وقال كاتب السيناريو لمجلة «جورنال دو ديمانش» الفرنسية، إن الجزء الجديد من السلسلة يتمحور على «السفر». وكان الجزء الـ38 «ابنة فيرسانجيتوريكس» لفيري وكونراد الكتاب الأكثر مبيعاً عام 2019 في فرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن مبتكرَي مغامرات أستيريكس وأوبيليكس قبل 61 عاماً هما رينيه غوسيني وألبير أوديرزو، وقد توفي غوسيني في نوفمبر 1977 فيما رحل أوديرزو في مارس الفائت.