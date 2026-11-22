يمثل معجم الفجيرة الفلسفي، الصادر عن بيت الفلسفة في إمارة الفجيرة، تحولاً نوعياً في التأليف الموسوعي العربي المعاصر؛ إذ يتأسس بوصفه مرجعاً علمياً يُصاغ بذهنية عربية أصيلة تتجاوز النقل الحرفي والترجمة التبعية. ويستعيد هذا المشروع الموسوعي، الذي يشارك في تحريره نخبة من الفلاسفة والمفكرين العرب عبر خمسة أجزاء متكاملة، الدور التاريخي للعقل العربي بوصفه شريكاً فاعلاً في إنتاج المعرفة الإنسانية وصياغة أسئلتها الكبرى.

وتتوزع الهندسة المعرفية للمعجم على خمسة أقسام مترابطة تكشف عن عمق الرؤية المنهجية وشمولها. يستهل القسم الأول رحلته برصد سير وأفكار أهم أعلام الفلسفة الحديثة والتاريخية، متتبعاً تحولاتهم الفكرية وإسهاماتهم في تشكيل الوعي البشري.

وينتقل القسم الثاني إلى تفكيك المفاهيم وضبط دلالاتها الفلسفية الدقيقة بعيداً عن الالتباسات المترجمة، متناولاً مصطلحات جوهرية مثل الأنا، والزمن، والصيرورة، والسرمد، والخطاب، والمنطوق، إلى جانب مفاهيم التضاد، والتناقض، والتجاوز، والتقدم، والتأخر وغيرها.

ويتميز القسم الثالث بالاشتباك الحي مع المشكلات الفلسفية العربية الراهنة، حيث يناقش بعمق إشكالية الأصالة والمعاصرة، وإشكالية التقدم والتأخر، والمسألة الجندرية، وغيرها من المسائل، ناقلاً الدرس الفلسفي من حيز التنظير المجرد إلى فضاء المساءلة الواقعية لقضايا المجتمع والإنسان، أما القسم الرابع فيتتبع نشأة المدارس والتيارات الفلسفية الكبرى وسياقات تطورها، مستعرضاً الأفلاطونية الجديدة، والبراغماتية، والبنيوية، والفلسفة التحليلية، في حين يختتم القسم الخامس هذه البنية بقراءة نقدية لأمهات الكتب التي أسست للوعي الإنساني، ومنها الإشارات والتنبيهات، وفصل المقال، والاعترافات، ونقد العقل المحض، والكلمات والأشياء.

وتكمن القيمة النقدية لهذا النتاج في كسره لهيمنة المركزية الأوروبية التي سيطرت طويلاً على الدرس الفلسفي، مستكملاً الإرث المعجمي العربي العريق الذي أرساه الجرجاني والكفوي بروح مؤسسية حديثة تواكب تطور العلوم الإنسانية وتفتح آفاق البحث الحر والمستقل بعيداً عن التبعية الفكرية.

وفي عصرنا الحالي، الذي يشهد تسارعاً رقمياً متلاحقاً وثورة في الذكاء الاصطناعي وتدفقاً للمعلومات السطحية، تبرز الأهمية الاستراتيجية لهذا المعجم بوصفه حصناً معرفياً يبني التفكير النقدي ويضبط أدوات التحليل العقلي، فهو يوحد اللغة العلمية للباحثين، ويمنع التشتت المفاهيمي في الخطاب الثقافي العربي المعاصر.

كما يمنح الأجيال الجديدة بوصلة فكرية لمواجهة التحولات الأخلاقية والوجودية المعاصرة بوعي مستنير، مرسخاً قيم العقلانية والتسامح والحوار الحضاري القائم على الثقة بالذات والانفتاح الواعي على مختلف ثقافات العالم وتجاربه وأفكاره الإنسانية النبيلة والملهمة في شتى الميادين.