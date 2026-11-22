تمزج رواية الجريدة للكاتب الأمريكي إيرل دير بيغرز ببراعة فائقة بين الرومانسية الراقية والغموض البوليسي المشوق، وتدور الأحداث في لندن عشية الحرب العالمية الأولى.

حيث يقرر الشاب الأمريكي جيفري ويست لفت انتباه فتاة غامضة عبر عمود الإعلانات الشخصية في إحدى الصحف، وسرعان ما تتحول هذه المغازلة الأدبية اللطيفة إلى دوامة خطيرة من جرائم القتل والتجسس والرسائل المشفرة التي تهدد حياته.

ويمتلك بيغرز أسلوباً سردياً رشيقاً يجمع بين خفة الظل والتوتر الدرامي المتصاعد، ما يجعل القارئ شريكاً في فك الألغاز صفحة تلو الأخرى، ورغم قصر حجم الرواية، فإنها تقدم حبكة متماسكة وشخصيات نابضة بالحياة تعكس أجواء لندن الضبابية، وهي تجربة أدبية كلاسيكية ممتعة، تثبت قدرة الكاتب الفائقة على تحويل التفاصيل اليومية البسيطة إلى مغامرة إنسانية آسرة، تخطف الأنفاس وتثير الفضول المعرفي والخيال.