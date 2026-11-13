حمد صالح يوقّع في «الشارقة للكتاب» «المعايير الشرعية والفلكية في تحديد مواقيت الصلاة»

يبحث الدكتور حمد محمد صالح في كتابه «المعايير الشرعية والفلكية في تحديد مواقيت الصلاة» في الصلة بين ما قرره الفقهاء من علامات لدخول أوقات الصلاة وما تتيحه الحسابات الفلكية من وسائل لتحديدها.

ووقّع صالح كتابه الصادر عن المنتدى الإسلامي في الشارقة في ركن التواقيع بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، موضحاً أن الإصدار يستند إلى أطروحته في جامعة الشارقة، وأن الدراسة خلصت إلى مجموعة من القواعد المهمة الخاصة في هذا الشأن.

وقال صالح، الباحث في علم المواقيت والأهلّة رئيس قسم المواقيت والأهلّة في دائرة الشؤون الإسلامية بدبي، إن الكتاب يتألف من أربعة فصول، يبدأ أولها بالتعريف بعلم المواقيت الذي يجمع بين المعرفة الشرعية والفلكية، ويستعرض نماذج من العلماء والفقهاء الذين أسهموا في ضبط أوقات الصلاة.

ومن بين الشخصيات التي تناولها المؤلف: الشيخ محمد سعيد بن غباش الحنبلي، الذي تولى القضاء في رأس الخيمة، وأشار صالح إلى أنه كان من أوائل الإماراتيين الذين حصلوا على شهادة جامعية، وأنه نال الشهادة العالمية من الأزهر.

وأوضح صالح أنه انتقل في الفصول التالية إلى مقارنة المعايير الشرعية لتحديد مواقيت الصلاة بالمعايير الفلكية، واستخلص من هذه المقارنة مجموعة من القواعد، خصص الفصل الأخير لبيان كيفية تطبيقها.