محمد الصرايرة يوقّع «قصة الاقتصاد الإماراتي»



وقّع الكاتب الصحفي محمد عباس الصرايرة كتابه الجديد «قصة الاقتصاد الإماراتي: من الاتحاد إلى صناعة المستقبل»، الصادر عن دار «وعد للنشر والتوزيع»، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026.



ويقدم الكتاب قراءة توثيقية وتحليلية لمسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، منذ قيام الاتحاد عام 1971، وصولاً إلى بناء نموذج اقتصادي متنوع، يُعد من أبرز التجارب التنموية في المنطقة.



ويرصد الكتاب المحطات الرئيسية في تطور الاقتصاد الإماراتي، والتحولات التي أسهمت في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال والابتكار، كما يسلط الضوء على الاستثمار في الإنسان، وتطوير التعليم، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز اقتصاد المعرفة وتبني التكنولوجيا المتقدمة.



ويتناول الكتاب تجربة إمارة دبي في التحول إلى مركز عالمي للتجارة والسياحة والخدمات المالية، مستنداً إلى معطيات تاريخية وتحليلات اقتصادية وبيانات إحصائية توثق أبرز محطات النجاح، وملامح التجربة الإماراتية،

كما يستشرف الكتاب آفاق الاقتصاد الإماراتي ومقومات بناء اقتصاد المستقبل، مع التركيز على أهمية الاستثمار في التنمية البشرية، والابتكار، وتعزيز القدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.