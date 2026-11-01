«المكتبة المفقودة».. انعتاق الذات وتجليات الواقعية السحرية

عبر صفحات رواية «المكتبة المفقودة»، تمزج الكاتبة إيفي وودز ببراعة فائقة بين الخيال التاريخي والواقعية السحرية، لتكشف لنا بوضوح عن القوة التحويلية الكامنة في فعل القراءة والتدوين الإنساني، حيث تقدم الرواية تشريحاً عميقاً للمصائر الإنسانية المتقاطعة، ومحاولة جادة لإعادة الاعتبار للشخصيات الهامشية التي طمسها القهر الاجتماعي والظلم الأسري الممنهج عبر أزمنة مختلفة.

وتتنقل الحبكة بسلاسة بين دبلن في عشرينيات القرن الماضي والعصر الحديث، حيث تتقاطع مسارات ثلاثة أبطال يجمعهم الشغف بمخطوطة نادرة ومكتبة غامضة لا تفتح أبوابها إلا لمن يحتاجها فعلياً لإنقاذ روحه المثقلة، لتتحول الكتب من صفحات جامدة إلى ملاذ آمن وآلية دفاعية صلبة لمواجهة التهميش، لتتوازى رمزية العثور على المكان السحري مع استعادة الأبطال لأصواتهم وقدرتهم على صياغة مصائرهم المستقلة في حكايات لا تموت أبداً.