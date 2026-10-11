"فن القراءة" .. شغف الاكتشاف وبناء الهوية الأدبية

يتحول فعل القراءة في كتاب «فن القراءة» للمؤلف ألبرتو مانغويل الصادر عن دار الساقي، من مجرد هواية عابرة لتزجية الوقت، إلى أداة حقيقية لإعادة صياغة العالم واستكشاف الهوية الإنسانية المشتركة، ولا ينظر مانغويل إلى الكتاب باعتباره صفحات جامدة، بل يراه مساحة ممتدة للحوار الحي وبناء الوعي عبر العصور، ويتنقل بنا النص بين شغف الاكتشاف والتعاطف اللامتناهي مع الكلمات، ويؤكد أن القراء هم الذين يمنحون الكتب خلودها وقيمتها العليا الغائبة، إنه نقد أدبي رفيع يدعو الفرد لاستعادة شغفه الفطري بالكلمة المكتوبة في زمن المظاهر الزائفة، كما يلقي الكتاب الضوء على القراءة كوسيلة مثالية لحفظ الذاكرة البشرية من التلاشي والنسيان، وتكريس التضامن الإنساني النبيل، إن مانغويل يعيد صياغة علاقتنا بالورق لإنقاذ الذات من التسطيح الفكري المعاصر، ومن حالة التصحر الروحي الشديد الذي يهدد مجتمعاتنا الحديثة اليوم.