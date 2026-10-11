كتاب القلق.. مانيفستو الإنسان الذي يراقب العالم من ثقب إبرة

يمثل «كتاب القلق» لفرناندو بسوا الذروة النثرية لأدب العزلة والاشتباك الفلسفي مع العدم في القرن العشرين، لا يقدم بسوا نصاً سردياً بحبكة تقليدية، بل يصوغ ما يمكن تسميته «سيرة ذاتية خالية من الوقائع» عبر يوميات مساعد المحاسب المتخيل برناردو سواريس، حيث يتحول القلق من مجرد عَرَض نفسي عابر إلى شرط وجودي دائم وأسلوب وحيد لمعاينة العالم، وتدور الفكرة الفلسفية المحورية للكتاب حول استحالة الامتلاء، فالإنسان عنده كائن مجزأ، لا يملك هويّة صلبة، بل هو مجرد مسرح لمرور الأفكار المتناقضة والمشاعر العابرة، ما يجعل الوجود الفعلي مرادفاً للاغتراب والمراقبة السلبية من نافذة مكتب محاسبة ضيق في لشبونة، وهذا الغياب المتعمد عن المسرح الحقيقي للحياة يعكس رغبة عميقة في التحرر من الأوهام اليومية السائدة، والالتجاء التام إلى فضاء التفكير الذاتي المجرّد تماماً عن زيف الروابط الاجتماعية المعتاد.



تفكيك الأنا



يبرع بسوا في تقديم نقد أدبي صارم لمفهوم «الذات الموحدة» عبر ابتكاره للأنداد والمصائر البديلة؛ فالأنا ليست جوهراً ثابتاً، بل هي شظايا متناثرة يراقب بعضها بعضاً بكثير من المقت والدهشة، ويتخذ الكتاب من «الملل» أداة ميتافيزيقية لتفكيك وهم الأهمية الإنسانية، وليس مجرد ضيق وقت عابر، إنه الملل الذي يعري الوجود من قشوره الغائية، ويترك الفرد وحيداً في مواجهة الصمت الكوني، هذه الرؤية الفلسفية تتجاوز الوجودية التقليدية لتلامس حافة العدمية الواعية، حيث يصبح التفكير لعنة والوعي عبئاً ثقيلاً يمنع الإنسان من الاندماج في الحياة اليومية، وتفكيك الذات هذا يجرّد الروح من أسلحتها الدفاعية المعتادة ويتركها عارية أمام حقيقة الفراغ الداخلي الذي يحاول الجميع الهروب منه بشتى الوسائل الزائفة.



الهروب إلى الصمت



أما على الصعيد الفني والأدبي، فإن النص يتخلى عن الخطابة والمباشرة، معتمداً على شذرات مكثفة تقاوم التنظيم البنيوي الصارم، ما يعكس الفوضى الداخلية لروح الكاتب، ولا يكتب بيسوا بحبر الحقيقة، بل بصوت القلق المتردد، مستخدماً لغة مرنة تجمع بين دقة الفلسفة وسيولة الشعر لتعبر عن اللامعنى، ويعكس الكتاب فكرة مهمة وهي أن النجاة الوحيدة الممكنة لا تكمن في الفعل أو التغيير، بل في التراجع التام نحو الداخل، وتحويل الألم الوجودي إلى جمالية أدبية خالصة، حيث تصبح الكتابة هي الطريقة الوحيدة لعيش الحياة دون التورط في حماقة العيش الفعلي، وهذا الهروب الواعي إلى الصمت والنثر الممزق هو الوسيلة المثلى، لحماية الهوية المتلاشية من الذوبان الكامل في واقع خارجي مادي وجاف لا يرحم غُربة المبدعين والمنعزلين.