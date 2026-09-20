الفروسية والارتياب والتمرّد جوهر 3 إصدارات شائقة

إعداد: منى خليفة الحمودي



«دون كيخوت».. في سوسيولوجيا الوهم وصناعة الحقيقة



يقدم ميغيل دي ثربانتس قصة ألونسو كيخانو، الذي يستغرق في قراءة مرويات الفروسية حتى يذوب الحد الفاصل في وجدانه بين الكتب وحياته اليومية، فيتحول إلى «دون كيخوت» محارباً طواحين الهواء كعمالقة أشرار، وتتجاوز الحكاية الجنون الفردي إلى تجربة جماعية، يتواطأ فيها المحيط لإنتاج الوهم واستثماره، ويعكس الجزء الثاني عبقرية توظيف تقنية «الميتا-رواية» عبر لقاء البطل بقراء طالعوا مغامراته الأولى، حيث تتهدم التخوم بين الواقع والتخييل، ويتحول النص لاحتجاج ضد امتثال الفرد لشروط الواقع بصمت.



«المعرفة والارتياب».. تفكيك اليقين وتكريس الشك



يفحص الدكتور عبدالرزاق بلعقروز القلق المعرفي الناتج عن تشكل وعي الإنسان بما يتلقاه من محيطه، ويتتبع العلاقة بين الحقيقة والتأويل بالانتقال من سؤال الكيفية إلى الغايات الفكرية خلف إرادة المعرفة، كاشفاً أن المعارف التي تدعي الحياد تمثل آلية لتكريس موازين القوى، وتثبيت علاقات السيطرة، وتكمن خلاصة العمل في أن المعرفة تظل حية فقط بمراجعة شروطها، حيث يتحول الشك المنهجي إلى أداة لحماية العقل من اليقينيات المغلقة، وتصبح مراجعة الأحكام تجسيداً لاحترام الحقيقة لا علامة ضعف.



«الدجاجة التي حلمت بالطيران».. غريزة التمرد وصناعة الوجود الحر



تطرح الكاتبة سن-مي هوانغ نموذجاً رمزياً، يبحث في جوهر الحرية وصراع الذات ضد الأنماط السائدة، من خلال تتبع مسار الدجاجة «إبساك»، التي ترفض وضع البيض الآلي بحسب الطلب، ويتحول هذا الرفض لنقطة انطلاق في البحث عن فضاء حر، يتيح تحديد المصير الشخصي بمواجهة المخاطر والنظرة الرافضة للاختلاف، ويتسع مفهوم الحرية ليتجاوز النجاة الفردية نحو مسؤولية رعاية فرخ بطة يتيم، لتتحول الأمومة لخيار وجودي، ويغدو الطيران رمزاً لرفض القوالب الجاهزة.