جناح بريد سلطنة عمان.. حكايات تاريخية ترويها النقود والطوابع

يمتد جناح بريد سلطنة عمان في معرض الشارقة الدولي للكتاب كصفحة من كتاب مفتوح على الزمن، يروي حكاية بلد صاغ هويته بالحرف والنقش والمعدن، فبين صفحاته تتجاور الطوابع والمسكوكات والكتب النادرة لتشكل معاً سردية متكاملة عن الذاكرة الوطنية التي حفظت ملامح التاريخ بلمعان الفضة والذهب.

من بين هذه الإصدارات النادرة المعروضة يبرز كتاب «تاريخ النقود في سلطنة عمان» عملاً يؤرخ لمسيرة النقود التي عبرت القرون شاهدة على تحولات المجتمع والدولة، فالكتاب لا يوثق فقط ما جرى تداوله من عملات ومسكوكات منذ القرن الأول الهجري، بل يكشف عن علاقة أعمق بين النقود والهوية، إذ لم تكن العملة مجرد وسيلة تبادل، بل وسيلة تواصل بين الحاكم وشعبه، ورسالة سياسية وثقافية تتجاوز حدود المعدن.

يوضح الإصدار أن النقوش الإسلامية التي زُينت بها الدراهم والدنانير حملت معاني التوحيد والإيمان، وسجلت أسماء المدن التي سُكت فيها وتواريخها الهجرية، لتتحول بذلك إلى وثائق تاريخية صغيرة، ومع صدور أمر الخليفة عبدالملك بن مروان في عام 81 للهجرة بسك الدراهم العربية الإسلامية، أصبحت عمان جزءاً من هذا الامتداد الحضاري، واستمر سك النقود فيها دون انقطاع، في حين يشكل أحد أقدم السجلات النقدية في شبه الجزيرة العربية.

في صفحات الإصدار تنبض رحلة بصرية تجمع بين التاريخ والفن، إذ أُرفقت فيه صور ملونة واضحة للعملات والأوراق النقدية المتداولة في عمان وصور المدن التي شهدت سكها، مثل مسقط وبعض القلاع التاريخية وخور الرحمة المباركة، فتبدو الصفحات كأنها خريطة زمنية تعيد رسم مسار الدولة عبر قرون من الازدهار والتبادل التجاري.

وقال محسن الوهيبي، من بريد سلطنة عمان: إن الجناح في المعرض يمثل نافذة تعريفية شاملة بتاريخ البلاد من خلال الطوابع والمسكوكات والكتب التي تؤرخ لمراحل مهمة من النهضة العمانية، مشيراً إلى أن فريق «الطوابع والمقتنيات» في البريد يعمل على توثيق ملامح الهوية الوطنية من خلال إصدارات تجمع بين الأصالة والابتكار، وتعكس تنوع الموروث الثقافي والبيئي للسلطنة.

وأضاف أن الجناح يضم مجموعة من الطوابع التذكارية النادرة التي توثق المناسبات الوطنية والمشاهد الثقافية والتراثية، إلى جانب عملات ومقتنيات وكتب ذات قيمة تاريخية ومعرفية كبيرة، مؤكداً أن هذه المعروضات «تحفظ الذاكرة الوطنية الجمعية» وتختصر سيرة وطن في رموزه المادية والمعنوية.

وأشار الوهيبي إلى أن من أبرز الإصدارات التي يعرضها البريد أيضاً كتاب «رحلة صامتة»، الذي يوثق علاقة الإنسان العماني بالبحر والملاحة، وكتاب «عمان بلادي الجميلة»، إضافة إلى كتاب تاريخ البريد في سلطنة عمان، الذي يرصد تطور المراسلات والطوابع ودورها في توثيق التواصل بين أفراد المجتمع، إلى جانب ألبوم توثيقي خاص بمرور 280 عاماً على تأسيس أسرة البوسعيد، يضم صوراً مرفقة بطوابع ومغلفات تذكارية.

ومن الإصدارات التي جذبت أنظار الزوار طابع «الأحجار العمانية الكريمة»، الذي يحتوي على أحجار حقيقية داخل تصميمه مثل العقيق الأسود والكوارتز والأمشيط، وقد قال الوهيبي إن الإصدار طُرح بكمية محدودة، وقد نفد تسعون في المئة من الكمية المعروضة، نظراً للإقبال الكبير من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بفكرته المبتكرة التي تمزج بين الفن والحرفية والطبيعة.

ويرى الوهيبي أن الطوابع والعملات ليست مجرد وسائط تبادل أو أدوات لهواة الجمع، بل وثائق تحفظ الذاكرة الوطنية وتروي حكاية الإنسان العماني وتفاصيل مسيرته عبر الزمن، مؤكداً أن مشاركة بريد عمان في المعرض تمثل إضافة نوعية تثري الحضور الثقافي العربي، وتؤكد أن الثقافة لا تُكتب بالحبر وحده، بل تُسك أحياناً على معدن خالد لا يصدأ.