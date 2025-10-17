«دبي الدولية للمكتبات والنشر».. مضامين تثري الاقتصاد الإبداعي

وتعزز القمة في هذه الدورة، مكانتها بوصفها رافعة أساسية، لجعل النشر محركاً أساسياً في ميادين الصناعات الثقافية، خاصة في ظل ثمارها وأهدافها ومضامينها، علاوة على كونه يشارك فيها أكثر من 80 متحدثاً من 14 دولة، و45 جلسة نقاشية، وتتضمن 10 ورش عمل متخصصة.

«البيان» أضاءت على طبيعة أهمية القمة ومكتسباتها وأبعادها وحصادها، من خلال آراء عدد من الباحثين والمثقفين، إذ أكدوا دورها الجوهري في تعزيز مكانة دبي الإبداعية، وإثراء مقومات استراتيجيات الاقتصاد الإبداعي.

يؤكد الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، المكانة الرفيعة لهذا الملتقى، الذي يركز على العديد من القضايا الحيوية في قطاع النشر.

ويتابع: «في عالم سريع التحوّل، أصبح النشر صناعة معرفية حيوية، تؤثر في الاقتصاد والثقافة والهوية، ومع الانتشار الواسع للمعلومات الرقمية، وظهور المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي، يبرز التحدي الأساسي في ضمان جودة المحتوى، وحماية حقوق المؤلفين، ما يجعل من النشر حجر الأساس لمستقبل المعرفة عالمياً وعربياً».

وأضاف: «تُظهر الأرقام الدولية حجم هذه الصناعة الحيوية، حيث تُقدَّر إيرادات سوق الكتب العالمي بنحو 151 مليار دولار في 2024، مع توقع وصولها إلى أكثر من 192 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 4.2 %. أما سوق النشر الأمريكي، فقد بلغ حوالي 29.9 مليار دولار في 2023، وفقاً لجمعية الناشرين الأمريكية.

هذه الأرقام تؤكد أن النشر صناعة عالمية، يمتد تأثيرها لتدعم الاقتصاد وسوق العمل والمعرفة».

ويضيف المزروعي: «في مقابل هذا النمو العالمي، يواجه قطاع النشر العربي تحديات جمّة، أبرزها ضعف البنية التحتية للتوزيع، ومحدودية المحتوى العربي الرقمي، وتراجع معدلات القراءة في بعض الدول، لكن المشهد ليس قاتماً، إذ تتنامى الفرص، مع زيادة اهتمام الشباب بالقراءة، وانتشار المنصات الرقمية، ودعم الحكومات للقطاع، ما يفتح آفاقاً واعدة لبناء صناعة نشر عربية قادرة على المنافسة عالمياً».

واستطرد: «لتحقيق هذه الطموحات، تلعب المبادرات الوطنية والخاصة دوراً محورياً في دفع صناعة النشر العربي نحو العالمية، فالاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وبرامج دعم المؤلفين والناشرين، وإنشاء مراكز النشر المتخصصة، تُسهم في تعزيز الإنتاج الثقافي وتحفيز الإبداع، كما تتيح الشراكات مع الناشرين الدوليين، ترجمة المحتوى العربي إلى لغات متعددة، ما يزيد من وصول الكتاب العربي إلى أسواق جديدة، ويعزز الحوار الثقافي بين الشرق والغرب».

وقال المزروعي: «في هذا السياق، تبرز دبي نموذجاً إقليمياً متقدماً، فعبر مكتبة محمد بن راشد ومبادراتها المتكاملة، تقدم الإمارة نموذجاً واضحاً لكيفية تحويل المكتبات إلى منصات إبداعية، تواكب العصر وتدعم تنمية المعرفة والثقافة، على المستويين المحلي والعالمي، وتأكيداً على هذا الدور، تنظم وتستضيف دبي قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر، والتي تشكل منصة دولية تجمع صناع القرار والناشرين والخبراء».

بدوره، قال إبراهيم الهاشمي، رئيس اللجنة العليا لقمة دبي الدولية للمكتبات والنشر، إن هذه القمة تعتبر بمثابة منصة تدعم التزام الإمارة بدعم المعرفة والثقافة على المستويين المحلي والعالمي، حيث تجمع تحت سقف واحد ممثلين عن دور النشر، والوكلاء، والأدباء، والمنظمات المعنية بالجوائز، والمكتبات التجارية، وممثلين من مجتمع النشر المحلي في الدولة وجمعية الناشرين، بالإضافة إلى مشاركة أكبر خمس دور نشر تجارية عالمية بين الأشهر.

ولفت الهاشمي إلى أن القمة ستناقش عدة محاور، بينها: الابتكار، التكنولوجيا، التحول، المشهد العالمي للنشر، الترجمة.

وشرح أنها ستولي اهتماماً خاصاً بالجوانب العملية، عبر ورش عمل متخصصة.

من جهته، أوضح جمال الشحي، عضو اللجنة العليا للقمة، أن كافة المهتمين في هذه القطاعات، يتطلعون للقمة بفارغ الصبر، لمعرفة ما ستقدمه من نقاشات مهمة في مجالات أساسية، تتعلق بالعلم والثقافة، وإمكانية استمرارها بالشكل الأمثل، مع تطور الحياة والتقنيات المصاحبة، مشدداً على أن صناعة النشر تمر بمراحل مفصلية، بسبب التقنيات العصرية في الحقل، ما يتطلب وقفة جادة لمناقشتها، ومعرفة الطرق الأنسب لاستغلالها لصالح هذه القطاعات، لا العكس.

ولفت الشحي إلى أن القمة والمشاركين فيها، يتطلعون للتوصيات الهامة التي ستنتج عن الاجتماعات والنقاشات وورش العمل، من مختصين في كافة حقول المكتبات والنشر والملكية الفكرية، بحيث تشكل هذه التوصيات خارطة طريق لمساعدة المؤسسات والأفراد، على مواجهة التحديات.