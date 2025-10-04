فضل شاكر يسلم نفسه للسلطات اللبنانية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بأن الفنان اللبناني فضل شاكر سلّم نفسه طوعاً إلى استخبارات الجيش اللبناني في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا، ليغلق ملف تواريه الذي استمر منذ عام 2012، في قضية شغلت الرأي العام اللبناني.

وتمت عملية التسليم بعد موافقة شاكر على المثول أمام السلطات اللبنانية، وكانت عائلة الفنان قد ألمحت في وقت سابق إلى هذه الخطوة، حيث كشف نجله، محمد شاكر، عن وجود نية لدى والده لتسليم نفسه، مؤكداً أن الأمر مرتبط بتوفر "الوقت والظرف المناسبين".

ويعود اختفاء فضل شاكر عن الساحتين الفنية والإعلامية إلى عام 2012، عقب اتهامه بالتورط في اشتباكات عبرا جنوب لبنان، وهي المواجهات التي دارت بين الجيش اللبناني ومسلحين تابعين للمتشدد أحمد الأسير.

وفي عام 2013، أصدرت السلطات اللبنانية مذكرة توقيف بحقه، ومنذ ذلك الحين توارى شاكر عن الأنظار، متخذاً من مخيم عين الحلوة مكاناً لإقامته، وصدرت بحقه لاحقاً عدة أحكام قضائية غيابية.

ورغم نفي شاكر وعائلته التام ضلوعه في أي أعمال عنف وإصرارهم على براءته من جميع التهم المنسوبة إليه، ظل ملفه القانوني عالقاً، وقد واصل الفنان إصدار بعض الأغاني من مكان إقامته خلال السنوات الماضية، كان آخرها أغنية "كيفك ع فراقي" بالاشتراك مع نجله محمد، في إشارة إلى رغبته في العودة إلى حياته الطبيعية.

ويُنتظر أن يفتح التسليم الطوعي لشاكر الباب أمام إجراءات قانونية جديدة وإعادة النظر في التهم الموجهة إليه أمام القضاء اللبناني.