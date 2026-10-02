مدينة دبي للاستديوهات تستعرض مستقبل السرد الإبداعي في "كابسات 2026"

تستعرض مدينة دبي للاستديوهات، التابعة لمجموعة تيكوم، منظومتها المتكاملة للإعلام والإنتاج ومستقبل السرد الإبداعي، خلال مشاركتها شريكا استراتيجيا في معرض “كابسات 2026”، الذي يقام في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري.

وتشكل مدينة دبي للاستديوهات، إلى جانب مدينتي دبي للإعلام ودبي للإنتاج، قطاع الإعلام في مجموعة تيكوم، وتوفر بنية تحتية متخصصة تخدم قطاعات السينما والتلفزيون والبث وصناعة المحتوى الرقمي.

وقال ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للاستديوهات، إن تمكين المواهب الإبداعية من تطوير الأفكار وإنتاج محتوى نوعي والوصول إلى الأسواق العالمية يمثل جوهر رسالة المدينة.

وأضاف أن المشاركة في “كابسات 2026” تتيح التواصل مع قادة القطاع واستعراض تطور المنظومة الإبداعية في دبي، بما يدعم مكانتها وجهة عالمية للاقتصاد الإبداعي.

وتسلط مدينة دبي للاستديوهات خلال المعرض الضوء على إمكاناتها عبر مساحة مبتكرة تحاكي تصميم المسارح، إلى جانب تنظيم جولات حصرية في استوديوهات التصوير التابعة لها، فيما تقدم “D/Quarters”، التابعة لمجموعة تيكوم، للزوار أحدث حلول ومساحات العمل المشتركة المخصصة للشركات بمختلف أحجامها.

وتشارك “in5 للإعلام” في المعرض لاستعراض مجموعة من الشركات الناشئة والمبتكرة، وتسليط الضوء على المواهب الريادية في القطاع.

ودعمت حاضنة “in5”، منذ تأسيسها عام 2013، أكثر من 1100 شركة ناشئة في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم، نجحت في جمع تمويلات إجمالية تجاوزت قيمتها 9 مليارات درهم.