Al Bayan
المبوب
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فنون

رحلة في عمق الذاكرة

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البيان

تصوير: زافيير ويلسون
Al Bayan
تصوير: زافيير ويلسون

على ضفاف الخور، حيث تتعانق ملامح الأصالة مع نبض التطور، وتتلاقى ثقافات العالم على أرض واحدة، يتجسد سحر الماضي وإيقاع المعاصَرة. وفي الصورة، يستقل سياح العَبْرة في رحلة تنساب خلالها القوارب الخشبية، مستحضرةً إرثاً بحرياً لا يزال حاضراً في المشهد السياحي لدبي

تصوير: زافيير ويلسون
Al Bayan
تصوير: زافيير ويلسون