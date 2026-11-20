قبل أن ترسم المباني الحديثة ملامح الشارقة، كانت شجرة الرولة وميدانها، ترسمان جانباً من تفاصيل الحياة اليومية لأهلها، حيث تستقبل الشجرة تحت أغصانها القادمين من المناطق الداخلية، ممن أنهكهم طول الطريق، إذ يجدون في ظلالها مكاناً للراحة، وفي ساحتها فرصة لعرض ما حملوه من حطب وعسل.

ولم تكن الرولة مجرد شجرة وارفة الظلال، بل كانت ملتقى لأهالي المدينة، ومحطة للمسافرين والتجار، وساحة للمناسبات الاجتماعية والاحتفالات الشعبية، ارتبطت بها حكايات أجيال عاشت تفاصيل الشارقة القديمة، قبل أن تتحول مع مرور الزمن إلى أحد أبرز معالم ذاكرتها التاريخية.

حكاية بدأت بغرس شجرة

تعود بداية حكاية الرولة إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر، حين غرس الشجرة فيها الشيخ سلطان بن صقر القاسمي، والذي حكم الشارقة من سنة 1803م إلى 1866م، وفق ما توثقه بلدية مدينة الشارقة، واستمدت اسمها من ثمرها المعروف محلياً بـ«الرول»، وهو ثمر صغير يقارب في حجمه حبة الكرز.

ومع امتداد أغصانها واتساع ظلالها، أخذت الشجرة مكانتها في حياة السكان، وأصبحت محطة للقوافل القادمة من المناطق الداخلية، يستريح في محيطها المسافرون، ويلتقي التجار لعقد صفقاتهم، فيما يتبادل الأهالي الأخبار وأحاديث الحياة اليومية.

وشهدت ساحتها لقاءات ومصالحات اجتماعية، كما احتضنت سباقات الخيل التي كان الأهالي يتوافدون لمتابعتها، حتى باتت الرولة جزءاً من المشهد الاجتماعي والاقتصادي للمدينة.

وامتد حضورها إلى الشعر، إذ استعاد الشيخ صقر القاسمي، حاكم الشارقة سابقاً، ذكراها في قصيدة كتبها أثناء وجوده في الهند، تعبيراً عن مكانتها في الذاكرة والوجدان.

العيد تحت الأغصان

كان لصباح العيد تحت شجرة الرولة مذاق مختلف، فمنذ ساعات الفجر الأولى، يتوافد باعة الحلوى والمأكولات الشعبية إلى الساحة/الميدان، وتُعلّق الأراجيح على أغصان الشجرة، استعداداً لاستقبال الأطفال والعائلات.

ومع حلول الصباح، تدب الحياة في المكان، وتتردد أصوات الأطفال وفرحتهم بالعيد، فيما يتبادل الكبار التهاني والأحاديث، في مشهد يعكس بساطة الحياة آنذاك وقوة الروابط الاجتماعية بين أبناء المدينة.

وتحتفظ الذاكرة المصورة للشارقة بصورة تعود إلى يوم في أحد الأعياد عام 1970، توثق جانباً من الاحتفالات خلاله، حيث امتلأت الساحة بالأهالي، وظهرت في خلفية الصورة بيوت الشارقة القديمة، شاهدة على مرحلة من تاريخ المدينة وتفاصيل الحياة فيها.

حين غابت الشجرة

في عام 1978، طُويت صفحة من تاريخ الرولة، حين سقطت الشجرة فجأة، بحسب توثيق بلدية مدينة الشارقة، بعد أن ظلت لعقود طويلة شاهدة على تحولات المدينة وحياة سكانها.

ورغم غيابها، بقي اسمها حاضراً، وأُقيم في الميدان نصب نحاسي يجسد هيئتها، كما غُرست على جانبيه أشجار من النوع نفسه، ضمن أعمال تطوير اكتملت عام 1982، ذلك حفاظاً على رمزية المكان وارتباطه بتاريخ الشارقة.

ذاكرة لا تغيب

اليوم، تغيرت ملامح الساحة، وتعاقبت المباني الحديثة، وازدحمت الطرق بالحركة، حيثذاك، لكن اسم الرولة بقي حاضراً في أحاديث السكان وعناوين الأماكن، يحمل بين حروفه حكاية شجرة جمعت تحت أغصانها المسافر والتاجر والفارس والطفل.

وحين يدل أحد أبناء الشارقة زائراً على طريق ميدان الرولة، فإنه يرشده بالاسم ذاته الذي اهتدت به القوافل قديماً، لتظل الشجرة، رغم غياب أغصانها، حاضرة في ذاكرة مدينة كبرت وتطورت، ولم تنسَ تفاصيل بداياتها.