مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب بدبي يحتضن ورشة حول «فن الخط العربي»

المصدر: دبي ــ البيان

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احتضن مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب ورشة عمل فريدة من نوعها حول «فن الخط العربي»، نظمتها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ضمن الفعاليات الصيفية، واستمرت من 22 يوليو الماضي حتى 6 أغسطس الجاري، برعاية رجل الأعمال خلف بن أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور.

وحظيت فعاليات مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب بمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع، ما يؤكد التزام المركز بتعزيز الثقافة والمعرفة الدينية والفنية.

وقدم ورشة العمل حول «فن الخط العربي»، التي استمرت لثلاثة أيام الخطاط زيد الأعظمي، وتناول فيها التقنيات الأساسية، وخصائص الأنماط المختلفة للخط العربي ومميزات كل نوع من النواحي الإبداعية والفنية، والخطوات الأساسية لإنشاء أشكال الحروف، وكيفية استخدام الأدوات التقليدية بشكل صحيح، إضافة إلى تحفيزهم على تطوير وصقل مهاراتهم، وتمكينهم من استكشاف تفاصيل الخط العربي وجمالياته المختلفة. حظيت الورشة بتقدير كبير لقدرتها على تعليم الأساسيات وإلهام المشاركين لاكتشاف الجوانب الجمالية لهذه الفن القديم.

وأكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» حرص الهيئة على حماية وحفظ فن الخط العربي وتنميته، وتعريف المجتمع بمضامينه، ودعم المواهب الناشئة في هذا المجال عبر تهيئة البيئة الملائمة لهم. وقال: «تمثل مشاركة «دبي للثقافة» في برنامج مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب تجسيداً لالتزاماتها الهادفة إلى إثراء مشهد دبي الإبداعي وما تشهده الإمارة من حراك ثقافي، حيث سعت عبر سلسلة الورش التي نظمتها إلى التعريف بأهمية ومكانة فن الخط العربي بوصفه جزءاً من هويتنا الوطنية وتراثنا وإرثنا الحضاري، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المشاركين لتعلم أصول الخط العربي وتحفيزهم على إطلاق العنان لمواهبهم»، وعبر عن اعتزاز الهيئة بالتعاون مع مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب في تقديم المحتوى التعليمي والمعرفي الهادف إلى تعزيز معارف المشاركين في مختلف المجالات.