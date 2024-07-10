«دبي للثقافة» تستعرض إمكانيات مواقع دبي الأثرية في باريس

المصدر: دبي - البيان

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شاركت هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، في فعاليات النسخة الـ 57 من مؤتمر «دراسات الجزيرة العربية»، الذي استضافه المعهد الوطني الفرنسي لتاريخ الفنون في العاصمة الفرنسية باريس لمدة ثلاثة أيام.

وعرض وفد «الهيئة» ورقتين علميتين سلطتا الضوء على آثار دبي، حملت الأولى عنوان «اكتشاف خبيئة قطع أثرية من العصر الحديدي في موقع ساروق الحديد الأثري 53» قدمتها مريم السويدي، منقب آثار أول في «دبي للثقافة». بينما جاءت الثانية تحت عنوان «تأكسد التربة في موقعي «ساروق الحديد الأثري» و«القصيص الأثري» في دبي، وتأثيره على القطع الأثرية المعدنية (البرونزية) - دراسة مقارنة»، قدمتها زينب علي سالمين، مرمم آثار أول في «دبي للثقافة».