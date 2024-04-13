"دبي للإعلام" تطلق استبيان تقييم برامج رمضان 2024

المصدر: البيان

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تدعوكم "دبي للإعلام" للمشاركة في هذا الاستبيان الذي يهدف إلى تقييم برامج ومسلسلات قنوات دبي للإعلام خلال شهر رمضان.

سيكون لآرائكم أهمية كبيرة وستساعدنا على تحسين جودة وتنوع محتوانا في المستقبل.

يأتي إطلاق هذ الاستبيان في إطار التزام "دبي للإعلام "بالاستماع إلى مشاهديها وتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم الفنية والثقافية خلال شهر الخير والبركة.

وتعتبر مشاركتكم في الاستبيان فرصة قيمة للتعبير عن آرائكم وتقديم ملاحظاتكم حول البرامج التي تم بثها خلال شهر رمضان، حيث يمكنكم تقديم اقتراحات لتطوير وتحسين العروض المقدمة.

سيتمكن المشاركون من إكمال الاستبيان بسرعة وسهولة، وستتاح لهم الفرصة للمساهمة في تحديد الاتجاهات المستقبلية لبرامج القنوات خلال هذا الشهر الفضيل.

نشكركم على وقتكم ومساهمتكم القيمة، ونتطلع إلى استقبال آرائكم وملاحظاتكم التي ستساهم في تحسين الخدمات المقدمة من قنوات دبي للإعلام.