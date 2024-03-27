ألبوم بيونسيه الجديد بأغانٍ من نوع «الكانتري»

المصدر: (ناشفيل ـــ أ ف ب)

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يعيد الإصدار المرتقب غداً الجمعة لألبوم بيونسيه الذي يضمّ أغاني من نوع الكانتري، تسليط الضوء على التاريخ الطويل للمغنين السود المتخصصين في هذا النوع الموسيقي، الذي يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة.

وموسيقى الكانتري أسلوب موسيقي أمريكي بجوهره مع تأثيرات من أفريقيا. واستُخدمت فيه آلة البانجو بشكل ملحوظ من بين الآلات التي جلبها العبيد إلى الأمريكيتين ومنطقة البحر الكاريبي في القرن السابع عشر.

ومع ذلك، طورت موسيقى الكانتري بأشكالها المعاصرة صورة محافظة مع غلبة ظاهرة للفنانين البيض الذكور المحافظين، مع إظهار قادة القطاع مقاومة بوجه التغيير.

وفي مطلع القرن العشرين، مع ظهور سباقات الأغنيات، وضعت الشركات الموسيقية تصنيفات منفصلة للأنواع الشعبية: موسيقى الكانتري للبيض، وموسيقى الـ«آر أند بي» للسود.

ولا تزال هذه التصنيفات قائمة.