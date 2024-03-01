وفاة الموسيقار المصري حلمي بكر بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر، اليوم، وفاة الموسيقار حلمي بكر بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً.

وأكد مصدر مقرب من بكر أنه كان قد نقل إلى أحد المستشفيات بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية، وذلك حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري.

يُذكر أن الموسيقار حلمي بكر أبدع نحو 1500 لحن لكبار المطربين العرب، مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، وقدَّم نحو 48 مسرحية غنائية، أشهرها: «سيدتي الجميلة»، و«حواديت»، و«موسيقى في الحي الشرقي»، واكتشف العديد من المواهب الصوتية، وقدَّم الكثير من الأغاني الناجحة، من أشهرها «الحلم العربي».