«مهرجان تنوير للموسيقى الروحيّة» ينطلق 24 نوفمبر المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن «مهرجان تنوير للموسيقى الروحية»، الذي يقام في صحراء منطقة مليحة بالشارقة على مدار 3 أيام، خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر المقبل، عن إطلاق تذاكر حضور المهرجان على موقعه الرسمي، وعلى موقع «بلاتينيوم لست»، حيث سيكون الجمهور على موعد مع حفلات لكبار الفنانين في عالم الموسيقى الروحية والفن وأصحاب التجارب الملهمة من الباحثين عن المعرفة والحكمة والصفاء الروحي.

ويقام الحدث الأول من نوعه في المنطقة برؤية الشيخة بدور القاسمي، مؤسسة وموجهة «مهرجان تنوير للموسيقى الروحيّة»، لتلبية تطلعات واهتمامات كل من يبحث عن التواصل الحقيقي مع جذوره وأجداده، والاستماع لصوت الأرض.

تأمل

ويتضمن المهرجان حفلات موسيقية يقدمها كبار الفنانين المتخصصين في الموسيقى الروحية، ويصحب جمهوره في رحلة متكاملة لفهم الذات والتعمق في النفس، من خلال جلسات اليوغا، والتأمل، ومحطات تجريب أطباق صحية وعضوية من مختلف ثقافات العالم، كما يتيح المهرجان للجمهور فرصة متابعة ومشاهدة أعمال فنية تركيبية، إلى جانب جلسات التدرّب على أنشطة العيش بجودة وصحة وسلام.

ويقدم المهرجان تجربة صديقة للعائلة، تشمل إلى جانب الفعاليات الموسيقية، التخييم، ومراقبة النجوم، وتتيح الفرصة لحجز جولات إلى «جبل بحيص» و«مركز مليحة للآثار» الذي يحتضن قطعاً أثرية يعود تاريخها إلى العصور قديمة، تثبت استيطان الإنسان القديم من العصر الحديدي للمنطقة.

وتجتمع في المهرجان موسيقى من مختلف ثقافات العالم، تعيد الجمهور إلى روائع فنية خالدة من تراث الأجداد، فتلتقي فنون الموشحات والقدود، مع المعزوفات المنفردة.