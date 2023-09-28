جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانيّة تنظم «مؤتمر اللغة العربية واللسانيات»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت أمس في أبوظبي أعمال مؤتمر «اللغة العربية واللسانيات التطبيقية: الفرص والتطلعات»، الذي ينظمه مركز التميز في اللغة العربية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

ويشارك في أعمال المؤتمر الذي يختتم اليوم الخميس، نخبة من الباحثين والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي المؤتمر في إطار اهتمام جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بالبحث العلميّ والنهوض باللغة العربية واستخداماتها في حقل اللسانيات التطبيقية والمجالات الحديثة، وتعزيز حضورها عالمياً، وتنسيق الجهود البحثية لخدمتها على النحو الأمثل.

هذا إلى جانب تفعيل دور اللغة العربية في المجتمع كوسيلة للتواصل بين البشر، وإثباتاً لقدرة اللغة العربية على مجاراة الاحتياجات والتوجهات المجتمعية.

وقال الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: «يشارك في أعمال المؤتمر 40 باحثاً ومختصاً في اللغة العربية من 22 دولة من 26 جامعة حول العالم، وذلك لاستعراض أحدث الدراسات والبحوث الأكاديمية والتطبيقية، واستشراف آفاق البحث والتطبيق في مجال اللسانيات التطبيقية»، مشيراً إلى أن أهمية المؤتمر تنبع من كـــون اللسانيات التطبيقية أصبحت حقلاً علمياً رصيناً، يسهم في ترقية الحصيلة اللغوية العلمية والمعرفية من خلال صلته بالعالم الفعلي.

كما تحدث في الجلسة الافتتاحية مالدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا الأسبق في جمهورية مصر العربية والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الذي أكد أهمية تعزيز دور اللغة العربية في العلوم الحديثة وتطبيقاتها، سواء على المستوى التعليمي أو البحثي.

من جانبه أكد الدكتور رضوان السيد عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، دعم الجامعة الكامل لجميع الأبحاث والدراسات التي تخدم العلوم الإنسانية واللغة العربية، إلى ذلك قال الدكتور هيثم زينهم مدير مركز التميز في اللغة العربية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، إن المؤتمر يمثل ثمرة جهود متصلة بين إدارات الجامعة المختصة.

هذا وقد عقدت خلال اليوم الأول للمؤتمر ثلاث جلسات علمية، قدم فيها الباحثون خلاصة أوراقهم.